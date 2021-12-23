Путин ответил на вопрос об отравлении Алексея Навального*

По словам президента, государство направляло официальные запросы.

Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, призвал «перевернуть страницу» в деле об отравлении Алексея Навального*.

По словам президента, государство направляло официальные запросы о подтверждающих материалах. «Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить. Давайте перевернем страницу», — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, в стране всегда будут арестанты. «Не надо совершать преступлений и прикрываться политикой», — добавил Владимир Путин.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями. Их деятельность запрещена на территории России.