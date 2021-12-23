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Последние в 2021 году ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 25 и 26 декабря
Торговлю организуют на четырех площадках.

Последние в 2021 году ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 25 и 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Торговлю организуют на четырех площадках: на улицах Пролетарской (около Центрального рынка), Крупской (перед ЦНТИ), Новоселов (у КДЦ «Октябрь»), Станкозаводской (около ТЦ «Кит»). Они действуют в соответствии с санитарными ограничениями.

Поучаствовать в ярмарках могут сельхозпредприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания, лица, занимающиеся садоводством и огородничеством, а также личным подсобным хозяйством в Рязанской области.

После каникул ярмарки продолжат работу с 15 января.