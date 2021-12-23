Елена Сорокина и другие представители власти поздравили коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ с Днем энергетика
День энергетика в России отмечали 22 декабря.
День энергетика в России отмечали 22 декабря. На Ново-Рязанской ТЭЦ прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали глава администрации Елена Сорокина, президент региональной торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, депутат гордумы Елена Волкова, председатель областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр Семенов.
Лучших работников Ново-рязанской ТЭЦ наградили знаками губернатора, грамотами, ценными подарками и благодарственными письмами.
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