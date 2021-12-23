До 2030 года в Рязанской области построят семь индустриальных парков

21 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов провел публичную презентацию стратегии развития региона до 2030 года.

21 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов провел публичную презентацию стратегии развития региона до 2030 года. В рамках мероприятия зампреды регионального правительства представили результаты аналитической работы по курируемым ими направлениям, на основе которых были сформированы основные положения актуализированного документа. Презентация прошла в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований Рязанской области. Аудитория в общей сложности составила около 8,5 тысяч человек — жителей, руководителей и сотрудников администраций муниципальных образований, представителей общественных объединений и бизнес-сообществ.

Планы развития экономического направления региона, в том числе по стимулированию внутреннего и внешнего инвестирования, развитию налогового потенциала за счет расширения спектра действующих сегодня преференций, озвучил зампред правительства Артем Никитин. По его словам, в этой работе ставка во многом делается на формирование положительного инвестиционного имиджа Рязанской области.

«Инвесторы приходят в те регионы, где уже сформирован положительный инвестиционный имидж, есть успешно реализованные проекты. Это позиции, по которым Рязанская область начинает проявлять себя все более заметно», — сказал Артем Никитин, приводя в качестве примера индустриальный парк «Рязанский».

Опыт реализации этого проекта зампред правительства назвал опорной точкой в планах по запуску в регионе новых инвестиционных площадок такого формата. На ближайшие годы в Рязанской области запланировано создание еще семи индустриальных парков общей площадью более 2,5 тысяч гектаров. В следующем году начнется проектирование трех из них.

Также в планах региона — создание резерва земель промышленного назначения для обеспечения возможности оперативно запустить любой инвестпроект, с которым могут обратиться потенциальные инвесторы.

«В этом смысле и в этом направлении деятельность экономического блока абсолютно клиентоориентированная. Мы стараемся предоставлять инвесторам не участок в чистом поле, а готовые площадки, где полностью подготовлена инженерная инфраструктура, решены вопросы с транспортной логистикой. Управляющая компания парка „Рязанский“ — государственная структура, оказывающая всю необходимую помощь для организации комфортной работы вновь создающихся предприятий, в том числе по решению кадровых вопросов. Это особенно актуально для зарубежных инвесторов. По такому принципу комплексной поддержки и сопровождения будут работать управляющие компании всех наших новых индустриальных парков», — прокомментировал Артем Никитин суть обновленного подхода к работе с инвесторами, который сегодня практикуют региональные институты поддержки.

Параллельно проведут доработку информационного ресурса для инвесторов. В частности, речь идет о создании мультилингвального единого инвестиционного портала Рязанской области, который в числе прочего обеспечит инвесторам возможность самостоятельно подбирать под свой проект и площадку, и формат требуемой поддержки.

В ходе своего выступления Артем Никитин также анонсировал презентацию регионального бренда, которая запланирована на начало 2022 года.

«Чтобы об инвестиционных возможностях развития бизнеса на рязанской территории знали за ее пределами, чтобы наш регион становился все более узнаваемым на российском и международном уровне, вызывал абсолютное доверие наших потенциальных партнеров, Корпорация развития совместно со студией Артемия Лебедева разработала региональный бренд. Мы надеемся, что он понравится рязанцам, так как отвечает идее современного формата развития, отображая богатое историческое и культурное наследия нашей области», — отметил заместитель главы региона.

Подводя итоги планов работы экономического блока правительства Рязанской области, Артем Никитин подчеркнул, что «дальнейшее развитие промышленности, привлечение инвестиций, реализация взвешенной бюджетной политики и последовательная цифровизация создают прочный базис для экономического благополучия, а это значит — и благополучия людей и улучшения их жизни».