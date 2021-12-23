Депутаты Рязанской областной Думы присвоили звание почетного гражданина фармацевту Павлу Вандышеву

На прошедшем в среду, 22 декабря, заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Рязанской области» Павлу Вандышеву. Его кандидатуру выдвинула комиссия при губернаторе по наградам.

Павел Вандышев в течение многих лет возглавлял крупнейший на территорию региона фармацевтический завод «Форт», который специализируется на производстве биопрепаратов.

Как пояснил депутатам министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, Вандышев стоял у истоков создания четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», качества которой получило признание на федеральном уровне.

Вакцина защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа: двух вирусов гриппа, А и двух вирусов гриппа В феврале 2020 года Минздрав одобрил применение «Ультрикс Квадри» у детей с шести лет.

Талант ученого фармаколога по достоинству оценили ведущие вирусологи страны. С недавних пор Павел Вандышев — заместитель руководителя «Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи».