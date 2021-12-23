Четыре рязанских улицы остались без холодной воды
Объявление опубликовали на сайте «Водоканала».
На четырех рязанских улицах в четверг, 23 декабря, отключили холодную воду. Объявление опубликовали на сайте городского «Водоканала».
До 15:00 без ресурса останутся:
- 1-й проезд Коняева, дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12;
- 2-й проезд Коняева, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/4, 18, 19, 20, 21, 22/5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.
До 17:00 воды не будет в домах:
- улица Щорса, дома №№ 35, 37;
- улица профессора Никулина, дом № 3.