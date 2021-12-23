А что в кино? «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Зверопой 2»

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Главная российская новинка недели — приключенческое фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» — третья картина из одноименного цикла режиссера Дмитрия Дьяченко. На этот раз герои неожиданно оказываются в современной Москве, которая для них — натуральный волшебный мир, в котором однако тоже живут герои старых сказок.

Еще одна премьера недели также является сиквелом — мультфильм «Зверопой 2» режиссера Гарта Дженнингсона — продолжение одноименного мультфильма 2016 года. Коале Бастеру для успеха нового шоу предстоит найти легенду львиного рока Клэя Кэллоуэя, давно отошедшего от дел.

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Фото kinopoisk.ru