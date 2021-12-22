В Шлаковом рязанца ударили по голове и украли у него смартфон

Нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

В Шлаковом 25-летнего рязанца ударили по голове. Также у него украли мобильный телефон, пишет сайт регионального УМВД.

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что шел ночью домой. Проходил по улице Космодемьянской. В один момент у него зазвонил телефон. Рязанец достал смартфон. В этот момент неизвестный ударил его по голове, украл устройство и убежал.

Оперативники опросили жителей микрорайона. Они узнали, что накануне неизвестный продал с рук смартфон, похожий на украденный. Полицейские выяснили, что им оказался 26-летний рязанец. Его задержали.

По предварительным данным, мужчина пристрастился к синтетическим наркотикам. На это ему были нужны деньги. Находясь в состоянии наркотического опьянения, ночью он шел по улице Космодемьянской и обратил внимание на прохожего со смартфоном в руке. Он ударил его и забрал устройство. Позже мужчина продал телефон случайным знакомым.

На 26-летнего рязанца завели дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до семи лет лишения свободы.