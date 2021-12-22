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В Ряжском районе водителю удалось спастись из загоревшейся «ГАЗели»
Сотрудники МЧС считают, что пожар произошел из-за технических неполадок. Проводится проверка.

В Ряжском районе водителю удалось спастись из загоревшегося микроавтобуса. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 21 декабря, загорелась «ГАЗель» в селе Введеновка Ряжского района. Машина принадлежала одному из сельхозпредприятий.

52-летний водитель, местный житель, пытался завести микроавтобус, который был припаркован у его дома.

«После очередной неудачной попытки из моторного отсека повалил дым, появилось пламя. Мужчина успел выскочить из загоревшейся „ГАЗели“, забрав личные вещи. Микроавтобус в итоге полностью выгорел внутри», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС считают, что пожар произошел из-за технических неполадок. Проводится проверка.

В тушении участвовали трое спасателей, была задействована одна автоцистерна.