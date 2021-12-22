В рязанском торговом центре «М5 Молл» открылся суперстор «Магнит»

Площадь магазина составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Суперстор разделен на несколько зон.

В среду, 22 декабря, в торговом центре «М5 Молл» открылся первый в регионе суперстор «Магнит». Об этом сообщили в ТРЦ.

Площадь магазина составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Суперстор разделен на несколько зон. Там можно найти продукцию местных поставщиков, зону здорового питания, зону детского творчества. Также в новом «Магните» можно купить готовые блюда.

«Для тех, кто покупает только готовые блюда, в молловском „Магните“ предусмотрена отдельная касса. Для любителей кофе в зале работает кофемашина, которая сварит ароматный напиток», — рассказали в «Магните».Ранее в «М5 Молле» работал супермаркет «Карусель».