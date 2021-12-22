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В рязанской ОКБ впервые провели операцию по избавлению от лицевых болей
Пациентка обратилась в ОКБ с болями, которые продолжались много лет. Она перепробовала много методов лечения.

В рязанской ОКБ впервые провели операцию по избавлению от лицевых болей. Об этом сообщил главврач больницы Андрей Карпунин.

Пациентка обратилась в ОКБ с болями, которые продолжались много лет. Она перепробовала много методов лечения.

«Приступы, похожие на резкий прострел тока, лишают человека возможности вести привычный образ жизни. Так было и с нашей пациенткой. Прием таблеток не спасал ее от боли», — рассказал Андрей Карпунин.

Он отметил, что после обследования разработали план лечения с операцией «микроваскулярная декомпрессия».

Во время диагностики выяснили, что боли возникли из-за сдавливания тройничного нерва — самой частой причины подобных ощущений.

«Консервативное лечение в этом случае не помогает, но операция, способна прекратить страдания пациента раз и навсегда», — отметил Андрей Карпунин.

Главврач ОКБ заявил, что операция является важным шагом для больницы.

«Мы планируем помогать людям, которые страдают от болей разного происхождения, сейчас есть много способов сделать это, и операция, которую провели наши нейрохирурги, только один из них», — рассказал специалист.

Пациентке полностью купировали боли и выписали под наблюдение специалистов.