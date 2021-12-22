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В Рязанской области за сутки зафиксировали 20 смертей от COVID-19
Данные на среду, 22 декабря, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 20 смертей от коронавируса. Данные на среду, 22 декабря, привел федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии от COVID-19 умерли 2 405 жителей региона.

За сутки выявили 181 случай коронавируса. Всего в Рязанской области подтвердили 60 121 случай заражения. Выздоровели за сутки 253 жителя региона. Всего число вылечившихся составило 54 799.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 25 264 случаев COVID-19. Всего за период пандемии выявили 10 292 983 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 42 322 человек. Всего число вылечившихся составило 9 097 521.

За сутки список летальных случаев пополнился 1 020 людьми. Всего в России от коронавируса умерли 300 269.