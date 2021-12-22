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В Рязани в планируют обновить более 100 автобусов и троллейбусов «УРТ»
Об этом во вторник, 21 декабря, заявил зампред правительства Евгений Беленецкий во время презентации стратегии развития региона до 2030 года.

В Рязани в планируют обновить более 100 автобусов и троллейбусов «УРТ». Об этом во вторник, 21 декабря, заявил зампред правительства Евгений Беленецкий во время презентации стратегии развития региона до 2030 года.

«В стратегии заложено… обновление подвижного состава МУП „УРТ“. Планируется обновить более 100 автобусов (большого и среднего класса) и троллейбусов в рамках нацпроект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ и инициативы „Мобильный город“ на условиях льготного лизинга», — подчеркнул чиновник.