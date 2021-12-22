В Рязани росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Задержанный передан сотрудникам ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

20 декабря сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования и информацию, что в подъезде одного из домов по улице Пугачева находится нетрезвый мужчина.

На место приехали сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали нарушителя, жителя Тамбовской области 1967 года рождения.

Выяснилось, что мужчину ранее объявили в федеральный розыск за тяжкое преступление. Задержанного передали сотрудникам полиции по Октябрьскому району Рязани.