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В Ермишинском районе учащихся школы перевели на дистанционное обучение
По словам директора школы, это связано с ростом заболеваемости ОРВИ.

Учащихся Ермишинской школы 2-11 классов перевели на дистанционное обучение со вторника, 21 декабря. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Отмечается, что первоклассники занимаются дистанционно с 20 декабря.

По словам директора школы Игоря Карпухина, решение о переводе учеников связано с ростом заболеваемости ОРВИ. «Заболело больше 33% учеников школы. Будем учиться в таком формате до 27 декабря, а дальше будем решать в зависимости от ситуации», — заявил Карпухин.

Ранее сообщалось, что с 21 декабря школу в Клепиковском районе закрыли на карантин из-за ОРВИ.