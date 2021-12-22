В Дагестане в жилом доме произошел взрыв газа
Пострадали трое.
В Каспийске в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило
Отмечается, что взрыв газовоздушной смеси случился на третьем этаже десятиэтажного дома в среду, 22 декабря. «В результате пострадали трое человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала. Эвакуация жильцов не проводилась», — сообщил собеседник агентства.
По данным источника, несущие конструкции дома не повреждены. Нарушено остекление одной квартиры.