В Дагестане в жилом доме произошел взрыв газа

Пострадали трое.

В Каспийске в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что взрыв газовоздушной смеси случился на третьем этаже десятиэтажного дома в среду, 22 декабря. «В результате пострадали трое человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала. Эвакуация жильцов не проводилась», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, несущие конструкции дома не повреждены. Нарушено остекление одной квартиры.