В частном доме в Рязанском районе полицейские нашли бокс с коноплей

На мужчину завели уголовное дело.

В Рязанском районе полицейские нашли бокс с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Правоохранители обследовали частный дом в селе Дубровичи. По данным оперативников, проживавший там 34-летний частный предприниматель увлекался выращиванием конопли. Обследование санкционировал суд.

В ходе обыска информация подтвердилась. В доме полицейские нашли 133 грамма готовой марихуаны и 40 граммов частей наркосодержащего растения в в стадии высашивания. Конопля выращивалась в боксе, оборудованном спецосвещением и отделанном теплосберегающим материалом. Внутри помещения находились шесть кустов растения.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере).