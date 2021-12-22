В частном доме в Рязанском районе полицейские нашли бокс с коноплей
На мужчину завели уголовное дело.
В Рязанском районе полицейские нашли бокс с коноплей. Об этом сообщила
Правоохранители обследовали частный дом в селе Дубровичи. По данным оперативников, проживавший там 34-летний частный предприниматель увлекался выращиванием конопли. Обследование санкционировал суд.
В ходе обыска информация подтвердилась. В доме полицейские нашли 133 грамма готовой марихуаны и 40 граммов частей наркосодержащего растения в в стадии высашивания. Конопля выращивалась в боксе, оборудованном спецосвещением и отделанном теплосберегающим материалом. Внутри помещения находились шесть кустов растения.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере).