В центре «Мой бизнес» прошел вебинар с сотрудниками регионального УФНС России

На вебинаре обсудили реализацию проектов УФНС России по исключению недобросовестного поведения на розничных рынках и предприятиях общественного питания в части применения контрольно-кассовой техники.

22 декабря в центре «Мой бизнес» Рязанской области прошел вебинар с сотрудниками регионального УФНС России.

Вебинар организовало региональное министерство промышленности для представителей управляющих компаний розничных рынков, предприятий общественного питания, арендаторов торговых мест на рынках.

Основными спикерами мероприятия выступили представители УФНС России и управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

На вебинаре обсудили реализацию проектов УФНС России по исключению недобросовестного поведения на розничных рынках и предприятиях общественного питания в части применения контрольно-кассовой техники.

Кроме того, специалисты рассказали участникам о новых требованиях к управляющим компаниям розничных рынков, нарушениях в сфере реализации табачной продукции и других подлежащих обязательной маркировке товаров, административной ответственности за нарушение законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники и профилактике правонарушений в сфере общественного питания.