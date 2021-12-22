Умер основатель билайна Дмитрий Зимин

Дмитрию Зимину было 88 лет. Дата и место прощания с ним станут известны позже.

Умер основатель билайна и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Об этом на странице в Facebook сообщил его сын Борис Зимин.

«Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением- последние месяцы он тяжело болел», — говорится в сообщении.

Дмитрию Зимину было 88 лет. Дата и место прощания с ним станут известны позже.

Отметим, в 1992 году он основал «Вымпелком-Коммуникации», затем работавшую под торговой маркой «Билайн».