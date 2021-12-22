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Сотрудники рязанской мэрии поздравили детей из центра реабилитации и коррекции
Представители горадминистрации вручили воспитанникам памятные подарки.

Руководители структурных подразделений мэрии Рязани поздравили с новым годом подшефных детей из Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на странице в соцсети «ВКонтакте».

Представители мэрии вручили детям подарки. «Дети всегда очень ждут новогодних праздников, верят в чудо и вдумчиво пишут письма Деду Морозу. А нам, взрослым, приятно ненадолго стать волшебниками и исполнить детские желания», — написала Елена Сорокина. Она заявила, что подобная традиция заложена в 2008 году.

Мэр отметила, что из-за эпидобстановки мероприятие прошло в сокращенном формате. Дети подарили сотрудникам горадминистрации игрушки, сделанные своими руками. «Я обязательно повешу одну из них дома на елку», — сообщила Сорокина.

Также мэр рассказала о мальчике, участвовавшем в зажжении иллюминации на городских елках. «Он сказал, что у него есть важное дело к Деду Морозу — он хочет спеть песенку „В лесу родилась елочка“. Конечно, он ее исполнил. Новогодние желания должны исполняться!» — подчеркнула в посту глава горадминистрации.