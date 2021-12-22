Скончался рязанский врач Евгений Кордюков

Он был квалифицированным специалистом в судебной медицине, проводил практические и теоретические занятия по этому направлению, а также оказывал содействия судебным органам в качестве эксперта.

Скончался ассистент кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики, врач высшей квалификационной категории Евгений Васильевич Кордюков. Об этом сообщил сайт рязанского медуниверситета.

Кордюков — выпускник вуза. После окончания университета в 1973 году, он стал работать в учебном учреждении.

Он был квалифицированным специалистом в судебной медицине, проводил практические и теоретические занятия по этому направлению, а также оказывал содействия судебным органам в качестве эксперта."Светлая память о Евгении Васильевиче Кордюкове останется в наших сердцах", — выразили соболезнования в вузе.