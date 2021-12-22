Рязанцам рассказали о возможности снятия наличных на кассах супермаркетов

Услуга называется «кэшаут».

Рязанцам рассказали о возможности снятия наличных на кассах супермаркетов. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Как сообщили журналистам в региональном отделении Банка России, подобная услуга называется «кэшаут». Благодаря ей пользователи карты могут снимать деньги с дебетовой карты на кассе торговой точки или других сервисных предприятий — например, на АЗС, в магазине, в почтовом отделении, выполняющем функции банковских платежных агентов.

Всего с одной карты можно снимать не более 5 000 рублей за день и не более 30 000 рублей за месяц. Важное условие — наличие на кассе терминала, при помощи которого можно расплачиваться картой.

В Рязанской области на начало октября 2021 года услугу предоставляли в 62 магазинах. Для получения наличных потребителю нужно что-то купить. При оплате товара он должен сообщить о желании снять деньги с карты.

При помощи «кэшаута» потребители из Рязанской области снимали наличные более двух тысяч раз. В среднем за один раз они получали 1200 рублей. Общая сумма таких операций превысила 2,8 млн рублей.