Рязанский поисковик рассказал, где могут прятать Елену Логунову

Он также предположил, что девушка может быть жива.

Рязанский поисковик Станислав Коровин рассказал, где могут прятать Елену Логунову. Свое предположение он высказал в прямом эфире на канале «Правдоруб».

Он заявил, что «кажется нашел Лену» и «возможно, она жива». По его словам, в двух километрах от дома Логуновых есть охраняемое место на территорию которого невозможно попасть.

«В этом районе я был неоднократно, раз шесть. Там есть непонятная территория (ферма), скрытая от всех глаз, где могут держать Лену… Она охраняется собаками, видеокамерами и еще там есть скрытая группа быстрого реагирования. Также прожектора и площадки для досмотра въезда и выезда грузового автотранспорта», — подчеркнул поисковик.

Он пояснил, что есть информация, что это место «относится к Логунову».

Обыскать частную территорию поисковики не могут. Станислав добавил, что сообщал детективу Шумякиной об охраняемом объекте, «но ничего не было принято к действию».

Ранее частный детектив Екатерина Шумякина заявила, что продолжает искать Елену Логунову.