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«Почта России» и «Фонд защиты детей» отправят в Рязанскую область новогодние подарки сиротам
посылки придут в Елатомский, Рыбновский, Солотчинский и Костинский школы-интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Почта России» совместно с «Фондом защиты детей» отправят новогодние подарки сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, из Рязанской области.

Всего «Почта» отправит более 1 200 благотворительных посылок с новогодними подарками от «Фонда защиты детей». Их получат воспитанники 1 000 детских домов в 85 регионах России, а также 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении. Все расходы по отправке груза «Почта» берет на себя.

В Рязанской области посылки придут в Елатомский, Рыбновский, Солотчинский и Костинский школы-интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Это вторая подобная совместная акция «Почты России» и «Фонда защиты детей». В 2020 году перед новым годом партнеры отправили более 1 000 посылок с книгами для библиотек детских домов.

Среди подарков — энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки. Несколько посылок с книгами, напечатанными по системе Брайля, предназначены специально для слепых детей.

«Доставить 1200 посылок в населенные пункты от Владивостока до Калининграда в самое пиковое время, перед новым годом, — достаточно сложная задача. Но мы сможем это сделать благодаря обширной логистической сети Почты, которая охватывает каждый адрес в стране», — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.