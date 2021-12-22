Петербургские заведения общепита будут работать в новогоднюю ночь без ограничений

Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В Санкт-Петербурге заведения общепита будут работать в новогоднюю ночь без ограничений. Об этом сообщил в telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, ввод QR-кодов перенесли с 27 декабря на 2 января. «В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%", — сообщил чиновник.