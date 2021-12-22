На мэра Краснодара завели уголовное дело за взятку

По данным следствия Андрей Алексеенко получил ружье стоимостью более миллиона рублей.

На мэра Краснодара Андрея Алексеенко завели уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на С. К. России .

В сообщении следкома указано, что бывшего первого замглавы администрации Краснодарского края подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алексеенко через посредника в 2018 году получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей. За это чиновник должен был выдать заявление департамента о соответствии дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.

В администрации Краснодара ведутся обыски. С фигурантом работает следователь.