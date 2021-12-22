На мэра Краснодара завели уголовное дело за взятку
По данным следствия Андрей Алексеенко получил ружье стоимостью более миллиона рублей.
На мэра Краснодара Андрея Алексеенко завели уголовное дело. Об этом сообщило
В сообщении следкома указано, что бывшего первого замглавы администрации Краснодарского края подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Алексеенко через посредника в 2018 году получил ружье стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей. За это чиновник должен был выдать заявление департамента о соответствии дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.
В администрации Краснодара ведутся обыски. С фигурантом работает следователь.