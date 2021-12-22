Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19»

Препарат разработал по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19».Об этом передает РИА Новости со ссылкой на федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Препарат разработал по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.

Отмечается, что он представляет антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. «МИР 19» состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.

Препарат вдыхают через ингалятор. Он не дает коронавирусу размножаться. Отмечается, что побочных эффектов у «МИР 19» не нашли.