Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19»
Препарат разработал по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19».Об этом передает
Препарат разработал по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России.
Отмечается, что он представляет антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. «МИР 19» состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.
Препарат вдыхают через ингалятор. Он не дает коронавирусу размножаться. Отмечается, что побочных эффектов у «МИР 19» не нашли.