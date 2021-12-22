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Мэр Рязани обсудила уборку городских дворов с представителями УК и руководителями блока ЖКХ и благоустройства
Глава администрации подчеркнула, что ряд компаний наладили своевременную уборку и посыпку прилегающих территорий. Однако она отметила, что у некоторых компаний проблема сохраняется.

Елена Сорокина обсудила уборку дворовых территорий с представителями УК и руководителями блока ЖКХ и благоустройства. Об этом в среду, 22 декабря, мэр города сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы горадминистрации, деятельность управляющих компаний связана с общением между людьми. Она отметила, что оно позволит решить многие проблемы. «Поэтому стремимся наладить диалог органов власти, руководителей управляющих компаний и жителей. Уверена, что мы сможем наладить взаимопонимание и в отношении уборки дворов», — написала Сорокина.

Также мэр рассказала о жалобах горожан на некачественную уборку территорию. «Нам удалось в значительной мере переломить ситуацию — проезжие части дорог регулярно очищаются и обрабатываются. Но остаются проблемы с тротуарами и особенно дворами», — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации подчеркнула, что ряд УК наладили своевременную уборку и посыпку прилегающих территорий. Однако она отметила, что у некоторых компаний проблема сохраняется.

«Итог один — дворы должны быть чистыми и безопасными для горожан. Также необходимо усилить контроль за контейнерными площадками и совместно с региональным оператором содержать их в надлежащем состоянии», — заявила мэр. Она отметила, что проверит, как проводится уборка, в праздничные дни.