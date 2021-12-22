Маршрутка № 33 в Рязани перестанет ходить в поселок Южный

Согласно документу, маршрутка из Песочни начнет ходить до остановки «Микрорайон Братиславский».

Маршрутка № 33 в Рязани перестанет ходить в поселок Южный. Новый путь движения автобусов опубликовали в среду, 22 декабря.

Согласно документу, маршрутка из Песочни начнет ходить до остановки «Микрорайон Братиславский».

В Горрощу автобусы пустят через улицу Ленина, Первомайский проспект и улицу Дзержинского.

Новый маршрут начнет действовать с 2022 года. Его станут обслуживать 12 автобусов средней вместимости.