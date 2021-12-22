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Госдума приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги
Банки не смогут списывать с выплат долги, кроме случаев, когда сам гражданин не решит их направить на погашение задолженности.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении и законопроект, который устанавливает неприкосновенность соцвыплат от списания в счет долга. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По закону соцвыплаты будут защищены от списания по исполнительному производству.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных президентом, но и других пособий.

Банки не смогут списывать с выплат долги, кроме случаев, когда сам гражданин не решит их направить на погашение задолженности.

«Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснил Володин.

Средства, поступившие на счет гражданина с 1 января 2021 года, которые были списаны банками, обязаны будут вернуться на счет получателя.