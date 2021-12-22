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Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
В Уголовный кодекс вводится новая статья — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

В среду, 22 декабря, Госдума во втором и сразу третьем чтениях приняла законопроект об уголовном наказании за агрессивное вождение. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В Уголовный кодекс вводится новая статья — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Закон также усиливает ответственность для тех, кто намеренно превышает скорость и выезжает на «встречку».

Если у гражданина уже есть штраф и его лишили «прав» за превышение скорости на величину более 60 километров в час, но не более 80 километров в час, на величину более 80 километров в час, за выезд на «встречку» или на трамвайные пути встречного направления (за исключением объезда препятствия), то водителю может грозить уголовное наказание за такое нарушение.

Для тех, кто ранее был осужден по этой статье, предусмотрена повышенная ответственность, если их вновь привлекли к административной ответственности.

Нарушителей КоАП ждет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также лихачей ждет штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты, или другого дохода от одного до двух нет. Кроме того, им грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Тем, у кого судимость уже есть, будет грозить срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 тысяч рублей.