Глава ВОЗ заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса

«Я думаю, спустя два года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — сказал он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать годом завершения пандемии COVID-19. Об этом передает РИА Новости .

«Я думаю, спустя два года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — сказал он.

Он отметил, что главное — применять те средства, которые есть в распоряжении. Такими он назвал вакцины и меры защиты. Также специалист призвал устранить неравенство в распределении вакцин.