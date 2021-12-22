Депутаты областной думы завершили осеннюю сессию

Всего за этот период было принято 48 законов и 186 постановлений.

Депутаты Рязанской областной думы в среду, 22 декабря, подвели итоги осенней сессии. Всего за этот период было принято 48 законов и 186 постановлений.

С докладом выступил председатель регионального парламента Аркадий Фомин. В числе основных он отметил закон об областном бюджете на ближайшие три года, работа над которым велась совместно с региональным правительством и общественностью. Законопроект прошел все установленные законодательством этапы: обсуждался на заседаниях профильных комитетов и на публичных слушаниях.

«Все социальные обязательства государства перед гражданами обеспечены финансированием. Более того, заложены ресурсы для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов, реализация которых увеличит налоговые доходы и будет способствовать развитию экономики региона», — сказал Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента отметил, что в 2022 году в регионе будут реализовываться мероприятия 11 национальных проектов, которые направлены на достижение национальных целей и задач, установленных указами президента России. На трехлетний период в областном бюджете на реализацию нацпроектов предусмотрено более 55 млрд рублей.

Аркадий Фомин акцентировал внимание депутатов на том, что в течение предстоящей, весенней сессии им предстоит сосредоточиться на контроле за эффективностью использования выделенных средств.

В осеннюю сессию областная дума приняла ряд решений по кадровым вопросам. В частности, были утверждены кандидатуры регионального уполномоченного по правам человека и семи членов избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса. Реализованные в течение сессии законодательные инициативы были направлены на поддержку различных категорий граждан. Так, региональным законом в пять раз был увеличен максимальный размер земельных участков, которые могут единовременно предоставляться фермерским хозяйствам. Принят закон, направленный на оказание помощи рязанцам в оформлении незарегистрированных гаражей, позволяющий максимально обеспечить реализацию прав жителей региона. Также депутаты утвердили изменения в ряд нормативных актов, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций региона, в том числе за счет расширения категории получателей преференций.

На «правительственных часах», которых за отчетный период проведено семь, рассматривались вопросы создания условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, обсуждался блок экологических проблем и реализация областного закона по обращению с животными без владельцев.

Аркадий Фомин поблагодарил всех за совместную работу, пожелав здоровья, благополучия и реализации намеченных планов.