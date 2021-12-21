Жителя Челябинска осудят за изнасилование рязанки

Мужчина познакомился с рязанкой около железнодорожного вокзала «Рязань-1». Он находился в состоянии алкогольного опьянения и, угрожая убийством, изнасиловал девушку.

Жителя Челябинска осудят за изнасилование рязанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

5 июня 2021 года 33-летний челябинец около железнодорожного вокзала «Рязань-1» познакомился с 26-летней жительницей Рязани. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, угрожая убийством, изнасиловал девушку.

Мужчину арестовали, уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»). Его направили в суд для рассмотрения по существу.