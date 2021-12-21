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Жительницу Ухоловского района осудили за неуплату алиментов
Женщина задолжала на воспитание сына более 150 тысяч рублей.

Жительницу Ухоловского района осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По данным райсуда, женщину ограничили в родительских правах. Ее обязали платить алименты на содержание сына и выдали исполнительный лист.

Являясь трудоспособной, она умышленно уклонялась от уплаты алиментов. За это ее привлекли к административной ответственности и назначили 80 часов обязательных работ. Женщина не исполнила наказание. Долг по алиментом составил более 150 тысяч рублей.

На неплательщицу завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего сына»). Районный суд признал ее виновной. Женщину приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.