Жительницу Ухоловского района осудили за неуплату алиментов

Женщина задолжала на воспитание сына более 150 тысяч рублей.

Жительницу Ухоловского района осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По данным райсуда, женщину ограничили в родительских правах. Ее обязали платить алименты на содержание сына и выдали исполнительный лист.

Являясь трудоспособной, она умышленно уклонялась от уплаты алиментов. За это ее привлекли к административной ответственности и назначили 80 часов обязательных работ. Женщина не исполнила наказание. Долг по алиментом составил более 150 тысяч рублей.

На неплательщицу завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего сына»). Районный суд признал ее виновной. Женщину приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.