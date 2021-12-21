За два года Рязанская область получит более 1,6 миллиарда рублей на капремонт школ. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Макаров, пишет сайт облправительства.
«В соответствии с решением
«Дети должны получать образование в современных комфортных условиях независимо от места жительства: будь то областной, районный центр или небольшой населенный пункт. Это требование сегодняшнего дня. Такую задачу общество обозначило в Народной программе, такую задачу ставит президент Владимир Путин. По поручению главы государства разработана программа капитального ремонта школ с акцентом на сельские. Федеральные средства, которые получит регион, позволят нам эффективно реализовать эту важнейшую инициативу», — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.