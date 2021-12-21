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За два года Рязанская область получит более 1,6 миллиарда рублей на капремонт школ
Деньги направят на ремонт 37 учреждений.

За два года Рязанская область получит более 1,6 миллиарда рублей на капремонт школ. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Макаров, пишет сайт облправительства.

«В соответствии с решением Комиссии Ф. С. РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде регион получит 1 миллиарда 678 миллионов рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования», — сказал председатель думского комитета по бюджету и налогам. Средства в виде межбюджетных трансфертов в 2022—2023 годах направят на капремонт 37 школ в Рязани, Ряжске, Скопине, Сасове, Шилове и Ухолове, Захаровском, Рязанском, Милославском, Клепиковском, Спасском, Сасовском, Сараевском, Шацком, Шиловском районах. В общей сложности учреждения рассчитаны на 617 279 мест.

«Дети должны получать образование в современных комфортных условиях независимо от места жительства: будь то областной, районный центр или небольшой населенный пункт. Это требование сегодняшнего дня. Такую задачу общество обозначило в Народной программе, такую задачу ставит президент Владимир Путин. По поручению главы государства разработана программа капитального ремонта школ с акцентом на сельские. Федеральные средства, которые получит регион, позволят нам эффективно реализовать эту важнейшую инициативу», — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.