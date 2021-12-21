Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских

Закон даст правоохранителям право проникать в жилые помещения, на земельные участки и другие территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские могут представляться задержанному после того, как тот завершит противоправные действия.

Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили РИА Новости .

Закон даст правоохранителям право проникать в жилые помещения, на земельные участки и другие территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские могут представляться задержанному после того, как тот завершит противоправные действия.

Согласно закону, полицейские получат право вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, при угрозе теракта, либо для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Также полицейские получили право проникать в помещения для задержания людей, застигнутых на месте совершения преступления или скрывшихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших противоправные действия.

Кроме этого, закон установил обязанность полиции не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять подобные нарушения. Правоохранители получили право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что у граждан при себе есть оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также правоохранителям разрешили досматривать граждан при наличии оснований, что они скрывают предметы хищения.