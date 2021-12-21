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Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских
Закон даст правоохранителям право проникать в жилые помещения, на земельные участки и другие территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские могут представляться задержанному после того, как тот завершит противоправные действия.

Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили РИА Новости.

Закон даст правоохранителям право проникать в жилые помещения, на земельные участки и другие территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейские могут представляться задержанному после того, как тот завершит противоправные действия.

Согласно закону, полицейские получат право вскрывать автомобиль и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, при угрозе теракта, либо для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Также полицейские получили право проникать в помещения для задержания людей, застигнутых на месте совершения преступления или скрывшихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших противоправные действия.

Кроме этого, закон установил обязанность полиции не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять подобные нарушения. Правоохранители получили право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что у граждан при себе есть оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также правоохранителям разрешили досматривать граждан при наличии оснований, что они скрывают предметы хищения.