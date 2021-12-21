Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти

По нему число сроков нахождения у власти глав регионов определят местные заксобрания.

Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, пишут « Известия ».

Согласно документу, в названии должности главы субъекта федерации запрещено использование слова «президент».

Предусматривается, что число сроков нахождения у власти губернаторов определят местные заксобрания. Помимо этого, региональные парламенты смогут работать дистанционно.

По закону, президент может снять с должности главу субъекта федерации из-за утраты доверия или в связи с выражением недоверия местным заксобранием. Помимо этого, глава государства может прекращать полномочия губернаторов по любым основаниям.

Также, в соответствии с документом, региональные и федеральные органы смогут передавать друг другу часть полномочий, если это не противоречит Конституции. Помимо этого закреплено положение, при котором нормативные акты и законы субъектов федерации не могут противоречить основным и федеральным законам.

Закон об организации публичной власти в регионах России в среду, 15 декабря, одобрил Совет Федерации. 14 декабря его поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы.