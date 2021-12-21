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Вакцинацию подростков от COVID-19 внесли в прививочный календарь
Информацию опубликовал федеральный Минздрав.

Минздрав России включил вакцинацию от COVID-19 для подростков 12-17 лет в календарь профилактических прививок по эпидпоказателям. Приказ ведомства опубликован в понедельник, 20 декабря, пишет «Интерфакс».

В документе сказано, что возрастная группа подлежит вакцинации исключительно добровольно, а также «при наличии письменного заявления одного из родителей» или другого законного представителя.

Отмечается, что подростков отнесли к третьему уровню приоритета по вакцинации от COVID-19. В него входят учащиеся вузов и профобразовательных организаций старше 18 лет, призывники, а также государственные и муниципальные служащие. К приоритету первого уровня отнесли людей от 60 лет.

Помимо этого, в новой версии прививочного календаря зафиксировали ранее принятую норму о допустимости вакцинации пациента разными прививками в один день, если они введены разными шприцами и в разные участки тела.