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В Свердловской области отменили QR-коды для посещения торговых центров
Причинами для этого стало снижение заболеваемости и трудности, с которым столкнулись предприниматели из-за пандемии.

В Свердловской области отменили QR-коды для посещения торговых центров. Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил посещать торговые центры без предъявления QR-кодов до 20 января. Также до этой даты в регионе разрешили работать заведениям общепита в ночное время.

«Я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все „за“ и „против“, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код», — сказал Куйвашев.

Отмечается, что для посещения кафе и ресторанов в регионе сохраняется требование QR-кода.