В Рязанскую область в течение трех лет поступят 100 миллионов на развитие спорта

Деньги направят на реализацию федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт»), по которому к 2024 году половина всех спортивных объектов в стране должны создаваться с помощью инвесторов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что в течение трех лет Рязанская область получит 100 млн на развитие спорта: в 2022 и 2023 годах из федерального бюджета регион получит по 20 млн рублей, а в 2024 году — 60 млн рублей. Предложение одобрила комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году и плановом периоде.

Деньги направят на реализацию федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт»), по которому к 2024 году половина всех спортивных объектов в стране должны создаваться с помощью инвесторов.

В 2022 и 2023 году в Рязанской области планируют построить две спортивные «умные» площадки с доступом к сети Wi-Fi. В 2024 году в регионе откроют модульный спортивный зал.

«На встречах с жителями Рязанской области не раз говорилось о необходимости создания ФОКов, других спортивных объектов. Людям нужны современные условия, чтобы комфортно жить на своей земле», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики в регионе. Он отметил, что выделенные деньги позволят эффективней стоить в населенных пунктах области физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и футбольные поля.