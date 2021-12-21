В Рязанской области за сутки зафиксировали 22 смерти от коронавируса

Данные от федерального оперштаба на вторник, 21 декабря.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 22 смерти от коронавируса. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 385.

За сутки коронавирус выявили у 188 жителей Рязанской области, всего с начала пандемии — у 59 940. За сутки в регионе от COVID-19 выздоровели 346 человек. Всего число вылечившихся достигло 54 546.

В России за сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 267 719.

За сутки выздоровели 40 219 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 055 199 человек.

За сутки скончались 1 027 человек, всего — 299 249.