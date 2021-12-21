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В Рязани при пожаре погиб мужчина
Возгорание случилось на даче в Храпове.

В Рязани при пожаре погиб мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о возгорании появилась во вторник, 21 декабря, в 5:24. Пожар произошел на даче в садовом товариществе Коммунальник в Храпове. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

В 5:45 объявили ранг пожара 1-БИС. В 5:59 возгорание локализовали.

Личность погибшего устанавливают специалисты. Причины и ущерб выясняются.

На тушение возгорания выезжали пять расчетов, 17 человек личного состава.