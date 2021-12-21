\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-14°
Срд, 22
-17°
Чтв, 23
-17°
ЦБ USD 73.82 -0.47 22/12
ЦБ EUR 83.32 -0.3 22/12
Нал. USD 73.6 / 74.80 15:56
Нал. EUR 83.26 / 83.85 15:56
Новости
Публикации
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
5 часов назад
721
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 697
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 906
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
10 507
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани создали единую транспортную карту
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Во вторник, 21 декабря, на комитете гордумы по налогам и бюджетной политике депутаты обсудили создание единой транспортной карты.

Рязанцы смогут передвигаться по единому проездному и на троллейбусе, и на автобусе. Стоимость месячного проезда составит:

  • для студентов — 707 рублей;
  • для студентов с детьми, живущих в многодетной, неполной и малообеспеченной семье — 318 рублей;
  • для школьников — 400 рублей;
  • для школьников из малообеспеченных семей — 167 рублей.

Ранее студенты и школьники могли приобретать проездные на один из видов транспорта. Теперь такой возможности не будет. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Окончательное решение вынесут на гордуме.