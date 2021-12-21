В Рязани создали единую транспортную карту
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Во вторник, 21 декабря, на комитете гордумы по налогам и бюджетной политике депутаты обсудили создание единой транспортной карты.
Рязанцы смогут передвигаться по единому проездному и на троллейбусе, и на автобусе. Стоимость месячного проезда составит:
- для студентов — 707 рублей;
- для студентов с детьми, живущих в многодетной, неполной и малообеспеченной семье — 318 рублей;
- для школьников — 400 рублей;
- для школьников из малообеспеченных семей — 167 рублей.
Ранее студенты и школьники могли приобретать проездные на один из видов транспорта. Теперь такой возможности не будет. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Окончательное решение вынесут на гордуме.