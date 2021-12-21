В Рязани на федеральной трассе М-5 столкнулись пять автомобилей

Авария случилась в ночь на вторник, 21 декабря.

В Рязани на федеральной трассе произошло массовое ДТП. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в ночь на вторник, 21 декабря, примерно в 0:30, на 197 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 50-летний житель Пензенской области на автомобиле Iveco ехал из Москвы в сторону Самары. Водитель наехал на остановившийся впереди «ГАЗон», за рулем которого был 45-летний житель Подмосковья. От удара второй грузовик наехал на впереди стоящую «ГАЗель». После этого последняя столкнулась с автомобилем «Газ», а тот — с седельным тягачом Volvo и полуприцепом Schmitz Cargobull SKO.

В результате аварии госпитализировали водителя Iveco.

Проводится проверка.