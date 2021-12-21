В рамках «Корзины доброты» собрали продовольственную помощь для нуждающихся Рязани

X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» подвела итоги марафона «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для одиноких пожилых людей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он прошёл в субботу, 18 декабря, в более чем тысяче магазинов сети «Пятёрочка» внутри МКАД.

В общей сложности волонтёры сформировали более пяти тысяч продуктовых наборов (330 из них отправятся в Рязанскую область). Общий объем собранного продовольствия составил 40 тонн. К концу недели все собранные наборы передадут нуждающимся в помощи жителям 11 регионов: Рязанской, Вологодской, Ивановской, Липецкой Владимирской, Костромской, Тульской, Воронежской, Тверской, Калужской, Московской области — это порядка 19 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей. В марафоне участвовали 1400 добровольцев Фонда продовольствия «Русь» и 300 волонтёров — сотрудников торговых сетей X5 Group.

X5 Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона — обеспечение инфраструктуры, логистики и т. д. Кроме того, компания добавила 30% наборов к «Корзинам доброты», собранным в магазинах, чтобы все семьи получили равнозначные продуктовые наборы, отвечающие принципам здорового питания. Марафон прошел при поддержке Правительства города Москвы, компании PepsiCo, которая дополнительно предоставила 1 тысячу продуктовых наборов для благополучателей в Москве. Также партнерами стала компания Unilever, которая добавила в каждый набор косметическую продукцию собственного производства, и RosLogistics, предоставившая безвозмездно складские площади для фасовки наборов.

X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу нуждающихся людей.

В 2018 году в качестве основы проекта «Корзина доброты» выбрали механику общегородских продовольственных марафонов. В этом году прошло семь крупных марафонов (общерегиональный в Ростовской области, общегородские в Челябинске, Санкт-Петербурге, Пскове и Нижнем Новгороде, а также онлайн-марафоны в Екатеринбурге, Кургане и Уфе). В рамках мероприятий собрали более 89 тонн продуктов — их передали более чем 40 тысячам благополучателей.