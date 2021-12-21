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В оптиках «Ригла» и «Будь здоров» начались рождественские скидки на оправы и солнцезащитные очки

В рязанских оптиках «Ригла» и «Будь здоров» рассказали о ежегодных рождественских скидках.

С 15 декабря по 19 января на все оправы и солнцезащитные очки коллекции 2021 года действует скидка 50 процентов.

«Новый год это время подарков! Спешим всех обрадовать, что в наших оптиках начались ежегодные Рождественские скидки! Встретьте Новый год стильно с оптикой РИГЛА!» — отметили в компании.

Акция проходит по следующим адресам:

  • аптека «Ригла», улица Циолковского, дом № 1/7;
  • аптека «Ригла», площадь Свободы, дом № 2;
  • аптека «Ригла», улица Интернациональная, дом № 11;
  • ТЦ «Лайм», улица Народный бульвар, дом № 4;
  • ТЦ «Соната», Первомайский проспект, дом № 32-а;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом № 11;
  • аптека «Будь Здоров», улица Новоселов, дом № 5;
  • аптека «Будь Здоров», улица Новоселов, дом № 33-г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.