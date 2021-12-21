В Москве избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

По одной из версий, спортсмен заступился за гражданскую жену.

В Москве избили олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена.

По данным источника, Соловьев заступился за гражданскую жену перед компанией. Перепалка переросла в драка. После конфликта фигуриста госпитализировали.

Позже главк МВД по Москве сообщил, что задержали двоих молодых людей, подозреваемых в избиении. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки, по горячим следам, недалеко от места происшествия задержать злоумышленников», — уточняется в сообщении ведомства.

Сообщалось, что мужчин доставили в полицию. Этот факт проверяется.

Дмитрий Соловьев стал олимпийским чемпионом игр в Сочи. Он выступал в паре с Екатериной Бобровой. В 2018 году в Пхенчхане они выиграли серебро.