В Клепиковском районе с 21 декабря школу закрыли на карантин из-за ОРВИ

Во время карантина в школе проведут дезинфекцию, а все переболевшие дети перед возвращением на учебу должны будут показать справку о выздоровлении.

В Клепиковском районе с 21 декабря школу закрыли на карантин из-за ОРВИ. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Специалист Роспотребнадзора Лариса Мишкина рассказала, что с 13 по 17 декабря заболеваемость ОРВИ в Клепиковском районе выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Преимущественно болели дети от 7 до 14 лет, большинство из них ученики школы № 1.

Сообщается, что в понедельник, 20 декабря, к педиатру Клепиковской районной больнице обратились 82 ребенка, что в два раза больше, чем обычно.

«Заболеваемость острой респираторно-вирусной инфекцией достигла такого порога, при котором возникла необходимость в закрытии учебного заведения на недельный карантин», — прокомментировал начальник управления образования администрации района Евгений Овчинников.

В Роспотребнадзоре уточнили, что во время карантина в школе проведут дезинфекцию, а все переболевшие дети перед возвращением на учебу должны будут показать справку о выздоровлении.

Также на карантин закрыты Спиринская школа, несколько классов в Тумской школе № 3 и несколько групп в Тумском детском саду № 146.