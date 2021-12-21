В Касимовском районе полицейские задержали пьяного водителя

В Касимовском районе полицейские задержали пьяного водителя. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На трассе «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» сотрудники ДПС обратили внимание на Volkswagen MAN, за рулем которого был 37-летний местный житель. Автомобиль остановили.

При общении правоохранители обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у мужчины. Они предложили водителю пройти освидетельствование. У него установили 1,074 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили административный протокол.